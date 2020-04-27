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Российские военные массово заразились коронавирусом

Амия России

Министерство обороны России отчиталось о почти 900 случаев заражения коронавирусом, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Ведомство озвучило статистику заболеваемости за период с марта по 26 апреля. Сообщается, что за это время в рядах вооружённых сил страны зафиксировано 874 военнослужащих с положительными результатами на COVID-19.

Также уточняется, что из заразившихся проходят лечение в госпиталях Минобороны 314 человек, в изоляторах по месту службы - 175, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения - шесть человек. Еще 379 человек изолированы на дому.

При этом, количество заразившихся коронавирусной инфекцией военнослужащих, курсантов и слушателей в военных вузах достигло 779 человек. 

Кроме этого, также заражены COVID-19 и около 200 преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений Минобороны России. Ещё одна категория заражённых - 245 гражданских служащих вооружённых сил.

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