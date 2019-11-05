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Российские воспитатели не справляются со стрессом при работе с детьми
Со стрессом не справляется подавляющее большинство педагогов российских детских садов, сообщает DEITA.RU. Подобные выводы позволяет сделать исследование Федерального института развития образования.
Пугающая цифра – 84 процента опрошенных педагогов отметили, что не справляются со стрессом на работе. Педагог, который выбрал профессию воспитателя в дошкольном образовательном учреждении должен отличаться большим терпением. Работа с детьми предполагает высокий уровень внимания и быстроту реакции. При этом эксперты отмечают, что педагоги в школе только половину рабочего времени проводят с детьми, остальное время посвящая работе с документацией. Воспитатели в детских садах на протяжении всего рабочего дня находятся в тесном контакте с детьми.
Кроме того, есть мнение, что переход на новый Федеральный государственный образовательный стандарт также повлиял на уровень стресса, как отмечают «Известия». Так, воспитателю с внушительным стажем может быть затруднительно применять новые стандарты, что добавляет стресса и без того нервной работе.
Работа в нервной обстановке безусловно может отрицательно сказаться на воспитании детей. Периодически в России становится известно о неподобающем поведении педагогов. Так, в одном в детском саду одного из сёл Красноярского края воспитатель избил мальчика четырёх лет.
В свою очередь, психологи напоминают о соблюдении правильного режима труда и отдыха. Кроме того, восполнить ресурсы воспитателя позволит посещение культурных мероприятий, таких как художественные выставки или театральные постановки, а также практика выездов на природу.
Софья Корф