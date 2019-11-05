telegr wh call

Новости

День жестянщика близко: как обезопасить себя на дороге

5 Ноябрь 2019, 19:40

Врачи назвали самый смертельный вид рака

5 Ноябрь 2019, 19:20

Российские воспитатели не справляются со стрессом при работе с детьми

5 Ноябрь 2019, 19:10

Обман свекрови довел женщину до суда

5 Ноябрь 2019, 19:00

Что делать жертве автоподставы, сказал юрист

5 Ноябрь 2019, 18:40

Гадит бизнес, платят все: мусорные страсти накаляются

5 Ноябрь 2019, 18:30

Автоматы по продаже пива появятся в российских магазинах

5 Ноябрь 2019, 18:20

Дальневосточники выбрасывают редкий деликатес тоннами

5 Ноябрь 2019, 18:00

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Российские воспитатели не справляются со стрессом при работе с детьми

детский сад

Со стрессом не справляется подавляющее большинство педагогов российских детских садов, сообщает DEITA.RU. Подобные выводы позволяет сделать исследование Федерального института развития образования.

Пугающая цифра – 84 процента опрошенных педагогов отметили, что не справляются со стрессом на работе. Педагог, который выбрал профессию воспитателя в дошкольном образовательном учреждении должен отличаться большим терпением. Работа с детьми предполагает высокий уровень внимания и быстроту реакции. При этом эксперты отмечают, что педагоги в школе только половину рабочего времени проводят с детьми, остальное время посвящая работе с документацией. Воспитатели в детских садах на протяжении всего рабочего дня находятся в тесном контакте с детьми.

Кроме того, есть мнение, что переход на новый Федеральный государственный образовательный стандарт также повлиял на уровень стресса, как отмечают «Известия». Так, воспитателю с внушительным стажем может быть затруднительно применять новые стандарты, что добавляет стресса и без того нервной работе.

Работа в нервной обстановке безусловно может отрицательно сказаться на воспитании детей. Периодически в России становится известно о неподобающем поведении педагогов. Так, в одном в детском саду одного из сёл Красноярского края воспитатель избил мальчика четырёх лет.

В свою очередь, психологи напоминают о соблюдении правильного режима труда и отдыха. Кроме того, восполнить ресурсы воспитателя позволит посещение культурных мероприятий, таких как художественные выставки или театральные постановки, а также практика выездов на природу.

Софья Корф

Читайте также:

Лучшего воспитателя выбрали в Приморье

Школы и детсады защитят от нападений

В детских садах страны грядет революция

Популярное

Важный работник сможет безбедно жить с такой зарплатой

«Будет еще хуже» — можно ли удержать платежи по кредиту из зарплаты

Найден способ прожить без пенсии

«Готовьтесь к дню жестянщика» — названа точная дата первого снегопада
Загрузка...
Загрузка...