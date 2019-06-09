Минздрав озаботился разгрузкой врачей от рутинной деятельности, сообщает DEITA.RU.

Замминистра здравоохранения РФ Елена Бойко назвала приоритетными задачами развития цифровых технологий оцифровку всей медицинской документации, а также разработку и внедрение в медицинский софт единых клинических рекомендаций.

Как подчеркнула Елена Бойко, речь не идет о медицине будет без врачей. По задумке Минздрава, от врача уберут рутинную работу, которую будет делать машина. Врач же будет заниматься лечением.

Как считает заместитель министра здравоохранения, необходимо сделать так, чтобы вся медицинская документация стала цифровой, а все медицинские организации были связаны между собой защищенными каналами связи.

Ранее Минздрав открестился от низких зарплат медиков. По результатам проверки Минздрава аудиторами Счетной палаты России, сразу 50 из 85 регионов страны не выполнили указ Президента о повышении зарплат среднего и младшего персонала медицинских работников.

Но по мнению руководителя Минздрава России Вероники Скворцовой, при составлении отчета Счетной палатой была допущена ошибка. По словам Скворцовой, выполнением указа считается выполнение с 5-процентным отклонением, то есть 95 и больше процентов.

Дмитрий Санников