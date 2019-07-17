Следствием выросших нагрузок на врачей стало профессиональное выгорание, сообщает DEITA.RU по материалам НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента.

По данных аналитиков, оплата труда московских врачей с 2013 года по 2019 год выросла в 2,5 раза, тогда как средняя заработная плата в столице увеличилась в 1,5 раза. Средняя заработная плата столичных врачей за 6 лет увеличилась на 82,9 тысяч рублей – с 56 262 рублей до 139 151 рублей, при этом изначально она была ниже среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по региону.

По мнению ведущего аналитика отдела, доктора экономических наук, профессора Азизы Ярашевой, рост оплаты труда лишь отчасти повлиял на усиление мотивации врачей квалифицированно и своевременно оказывать медицинские услуги населению.

Кроме того, высокий заработок медицинского персонала обусловлен большими нагрузками. «Это проявилось в профессиональном выгорании медицинских работников», – подчеркнула профессор Азиза Ярашева.

По мнению аналитиков, при рассмотрении условий, влияющих на качество оказываемых медиками услуг, необходимо учитывать не только рост их зарплат, но и целый комплекс иных факторов, связанных с выполнением медперсоналом трудовых обязанностей.

Проблема нехватки врачей характерна для абсолютного большинства регионов России. «У нас абсолютный дефицит не только врачей. По экспертным подсчетам, сегодня в системе не хватает 100 тысяч средних медицинских работников», – посетовала замминистра здравоохранения России Татьяна Семенова на Международном саммите медицинских сестер.

В Приморье средний работник в здравоохранении края работает на 1,8 ставки, то есть фактически за двоих.