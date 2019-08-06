Переход на новую систему привлечения денег не вызвал у девелоперов энтузиазма, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко объявил о том, что лишь 7% от общего количества всех застройщиков в стране перешли на систему использования эскроу-счетов.



По его словам, девелоперы пока не торопятся начать привлекать деньги от банков, а не от частных лиц, как это было все последние годы до вступления в силу нового закона, запрещающего это делать.

С 1 июля 2019 все застройщики должны использовать при строительстве жилых домов только деньги, взятые в кредит у банков.

При этом, разрешение на строительство по старым правилам могут получить жилые комплексы, которые уже достроены как минимум на 30% или распроданы хотя бы на 10%.

Дмитрий Шевченко