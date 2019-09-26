Российские женщины остались без пособий

Профессию домохозяйки захотели приравнять к остальным специальностям и платить им зарплату, сообщает DEITA.RU.

Авторы петиции на сайте «Российская общественная инициатива» утверждают, что домохозяек необходимо возвести в ранг профессий из-за непосильной ноши, которую они взваливают на себя, занимаясь хозяйством в семьях с двумя и более детьми. Таким женщинам приходится подниматься раньше всех чтобы приготовить завтрак, затем ходить в магазин чтобы купить все необходимое для дома.

Но и дома нет времени на отдых - стирка, глажка, мытье посуды и снова приготовление еды. По мнению инициаторов, введение пособия для домохозяек будет способствовать демографическому росту и повышению социального и финансового уровня населения.

Однако российские депутаты пока не находят должных оснований для того, чтобы ввести еще одну статью расходов бюджета. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов говорит, что инициатива эта «сложно реализуема».

Он считает, что для начала надо уравнять женщин и мужчин в этом вопросе - ведь бывают и отцы, которые ведут домашнее хозяйство.

Кроме того, для назначения страховой пенсии необходимо наличие заработанных баллов. Но взносы за домохозяек платить никто не будет. Государство же на себя такую нишу взять не рискнет.

Профессию «домохозяйка» российские законодатели пока что не видят в официальном перечне занятостей россиян. Статус - сколько угодно.

Сейчас петиция набрала около 400 голосов. Для рассмотрения вопроса на федеральном уровне осталось всего 99600 голосов подержавших петицию граждан.

В России домохозяйками официально считаются 3,6 миллиона женщин (2,5 %), а мужчин-«домохозяев» по официальной статистике всего 300 тысяч. Схожие цифры в США, а вот во Франции «домашних» женщин чуть больше - около 4 процентов женского населения.

Примечательно, что в этом году российское Минобрнауки ввело курс «Уроки семейного счастья», который должен подготовить старшеклассников к созданию семьи. В нем акцент делается на многодетность и первостепенную роль папы, как добытчика ресурсов, а мамы - как хранительницы очага.

Василий Кучин