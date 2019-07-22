Современные нормы содержания диких животных установлены в российских зоопарках, сообщает DEITA.RU.

Согласно новым ГОСТам, которые вступают в силу в 2020 году, у животных, проживающих в зоопарках, должна быть территория определенной площади, ни больше, ни меньше.

Кроме того, документ рекомендует отказывать в посещении особенно агрессивным гражданам, а животным устраивать домики, где они могли бы спрятаться и отдохнуть от постоянного пристального внимания.

Остальные правила практически полностью соответствуют тем, что действуют на сегодняшний день. Нельзя кормить животных, залазить в клетку или в вольеры, запрещено шуметь и сажать детей на ограды, а также многое другое.

Отмечается, что более половины российских зоопарков не отвечают устанавливаемым требованиям.

Екатерина Брязгунова