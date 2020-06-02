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Российских автолюбителей лишили дешёвого бензина

заправка, азс, бензин

В Россию запретили завозить дешёвый иностранный бензин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

С сегодняшнего дня, 2 июня, и до 1 октября включительно в стране вводиться запрет на ввоз некоторых видов автомобильного бензина и дизельного топлива, а также судового топлива, керосина и топлива для реактивных двигателей. 

Между тем, данный запрет не будет касаться продукции, которая перемещается в рамках международных транзитных перевозок в ёмкостях для хранения. Кроем этого, по-прежнему разрешена перевозка топлива гражданами в целях личного пользования.

По словам министра энергетики России Александра Новака, данная мера стал вынужденной, ибо завоз дешёвого бензина из-за границы мог привести к нарушению баланса на российском рынке топлива.

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