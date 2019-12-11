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6 Декабрь 2019, 18:15

Российских чиновников оставили без подарков на Новый год

подарок

Российским чиновникам запрещено получать подарки, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Минтруд.

Все подарки, которые будут получены на предстоящих праздниках, в том числе от руководства и подчиненных, должны быть сданы. Таковы положения Гражданского кодекса и антикоррупционного законодательства.

Стоит отметить, что представителям муниципальной власти и чиновникам также крайне не рекомендуется получать презенты за выполнение тех или иных заданий. Если такой работник все-таки решится взять подарок, он может быть просто-напросто лишиться должности. А если подарок будет приравнен к взятке, можно и понести уголовную ответственность.

Екатерина Брязгунова

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