Российских чиновников оставили без подарков на Новый год

Российским чиновникам запрещено получать подарки, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Минтруд.

Все подарки, которые будут получены на предстоящих праздниках, в том числе от руководства и подчиненных, должны быть сданы. Таковы положения Гражданского кодекса и антикоррупционного законодательства.

Стоит отметить, что представителям муниципальной власти и чиновникам также крайне не рекомендуется получать презенты за выполнение тех или иных заданий. Если такой работник все-таки решится взять подарок, он может быть просто-напросто лишиться должности. А если подарок будет приравнен к взятке, можно и понести уголовную ответственность.

Екатерина Брязгунова