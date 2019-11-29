Новости
Полиция рассказала, как пропадают дети
29 Ноябрь 2019, 12:15
Школьник избил палкой одноклассницу
29 Ноябрь 2019, 12:00
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
29 Ноябрь 2019, 11:45
Новый класс автомобилей появится в России
29 Ноябрь 2019, 11:30
Закон Яровой идет в российские школы
29 Ноябрь 2019, 11:15
Буйный дед напал на полицейских
29 Ноябрь 2019, 11:00
Сын полицейского спас пропавшего ребенка
29 Ноябрь 2019, 10:45
Поддельные деньги заполонили Дальний Восток
29 Ноябрь 2019, 10:30
Российских детей защитят за 100 миллиардов
В каждом детском образовательном – среднем и дошкольном учреждении - необходимо установить охранное оборудование, сообщает DEITA.RU.
Такое предложение вынесла Валентина Матвиенко на заседании накануне.
«Безопасность детей – комплексный вопрос. Однако, в первую очередь нужно начать с установки современного оборудования для гарантии безопасности несовершеннолетних в каждой школе и детсаду», - подчеркнула спикер.
Ранее Минпросвещения отмечало, что на охранные мероприятия может потребоваться порядка 100 млрд рублей – это предварительная сумма.
Напомним, что трагические случаи нередки в России. Так, в Нарьян-Маре мужчина просто зашел в детский сад во время тихого часа и лишил жизни одного из воспитанников. Его не остановила ни охрана, ни воспитательницы, которые просто не заметили, что в комнату к детям зашел посторонний человек.
Александра Маслова