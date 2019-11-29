Российских детей защитят за 100 миллиардов

В каждом детском образовательном – среднем и дошкольном учреждении - необходимо установить охранное оборудование, сообщает DEITA.RU.

Такое предложение вынесла Валентина Матвиенко на заседании накануне.

«Безопасность детей – комплексный вопрос. Однако, в первую очередь нужно начать с установки современного оборудования для гарантии безопасности несовершеннолетних в каждой школе и детсаду», - подчеркнула спикер.

Ранее Минпросвещения отмечало, что на охранные мероприятия может потребоваться порядка 100 млрд рублей – это предварительная сумма.

Напомним, что трагические случаи нередки в России. Так, в Нарьян-Маре мужчина просто зашел в детский сад во время тихого часа и лишил жизни одного из воспитанников. Его не остановила ни охрана, ни воспитательницы, которые просто не заметили, что в комнату к детям зашел посторонний человек.

Александра Маслова