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коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Российских курильщиков предупредили об опасности

сигареты

Стало известно о дополнительным риске для любителей подымить

Эпидемия коронавируса должна стать мощным стимулом для курильщиков бросить эту вредную привычку, сообщает ИА DEITA.RU.

В Роспотребнадзоре заявили о том, что у тех, кто продолжает курить, возрастают риски более тяжёлой формы протекания коронавируса, в случае заражения данной инфекцией.

Специалисты рассказали, что главная опасность заключается в том, что лёгкие курильщиков уже повреждены, а это напрямую приводит к более сложному излечению от болезни.

Кроме этого, как отмечают представители ведомства, употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот. Роспотребнадзор призывает всех граждан отказаться от курения и обезопасить себя и своих близких.

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