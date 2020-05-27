Российских курильщиков предупредили об опасности

Эпидемия коронавируса должна стать мощным стимулом для курильщиков бросить эту вредную привычку, сообщает ИА DEITA.RU.

В Роспотребнадзоре заявили о том, что у тех, кто продолжает курить, возрастают риски более тяжёлой формы протекания коронавируса, в случае заражения данной инфекцией.

Специалисты рассказали, что главная опасность заключается в том, что лёгкие курильщиков уже повреждены, а это напрямую приводит к более сложному излечению от болезни.

Кроме этого, как отмечают представители ведомства, употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот. Роспотребнадзор призывает всех граждан отказаться от курения и обезопасить себя и своих близких.