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Российских курильщиков предупредили об опасности
Стало известно о дополнительным риске для любителей подымить
Эпидемия коронавируса должна стать мощным стимулом для курильщиков бросить эту вредную привычку, сообщает ИА DEITA.RU.
В Роспотребнадзоре заявили о том, что у тех, кто продолжает курить, возрастают риски более тяжёлой формы протекания коронавируса, в случае заражения данной инфекцией.
Специалисты рассказали, что главная опасность заключается в том, что лёгкие курильщиков уже повреждены, а это напрямую приводит к более сложному излечению от болезни.
Кроме этого, как отмечают представители ведомства, употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот. Роспотребнадзор призывает всех граждан отказаться от курения и обезопасить себя и своих близких.