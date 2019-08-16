Работа врачей станет более безопасной, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин рассказал, что в Минтруде намерены обновить правила охраны труда в учреждениях здравоохранения и аптеках.

Целью изменения должно стать снижение профессиональных рисков для медицинских работников. Обсуждение инициативы продлится до 3 сентября, а новые правила могут вступить в силу уже в начале 2021 года.

Депутат Госдумы подчеркнул, что дефицит медицинских кадров во многом может быть связан с профессиональными рисками, с которыми сталкиваются отдельные доктора.

Дмитрий Шевченко