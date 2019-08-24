Для того, что налоговая не забрала часть ваших денег, придется искать документы, сообщает DEITA.RU.



Налоговые органы России инициировали масштабную проверку банковских счетов пенсионеров. Под пристальное внимание попадают все средства на карте кроме пенсии.

Как пишет портал «Вологда поиск», цель налоговиков – найти нелегальные доходы пенсионера, которые он не показал службе и не отдал налоги. Например, это может быть зарплата, если человек официально не работает или деньги за аренду квартиры, если пенсионер сдает ее без оформления в налоговой.

Если пенсионеру не удастся документально доказать, что поступившие на его счет деньги законны, то его накажут денежным штрафом.

Ранее сообщалось о том, что пенсионеры в России все чаще уходят в тень. Из-за того, что индексация пенсий происходит только у неработающих пенсионеров, большинство решает уволиться с работы, но только на бумаге.

Елена Миронова