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Российских пенсионеров снова «опрокинули»

пенсионер - Pixabay

В Госдуме поддержали очередную заморозку пенсий россиян, сообщает  DEITA.RU

Так, комитет по труду и социальной политике выступил в поддержку законопроекта о «заморозке» накопительных пенсий. 

Отметим, в 2018 году было принято решение заморозить пенсии россиян до 2021 года, но российским властям этого оказалось недостаточно. 

Заморозка накопительных взносов - это непоступление на счет человека 6 процентов удерживаемых с его зарплаты денег. Первый такой прецедент случился в 2014 году, и меру эту планировали отменить в 2017 году.

Российские чиновники и парламентарии считают, что такая мера позвала обеспечить устойчивость системы. Мораторий сэкономил стране около 2 триллионов рублей с начала его введения в 2014 году. Тогда российская экономика подверглась мощному давлению со стороны ЕС и Америки. Власти приняли решение «выплыть» за счет пенсионеров.

Пенсионные отчисления в России после реформы 2002 года и ее доработки в 2004-ом составляют 22 процента зарплаты, из которых 16 - страховая пенсия, а 6 - накопительная. Заморозка, к слову, касается только добровольно подавших соответствующее заявление в ПФР граждан.

Новая заморозка обеспечит стране еще больше 600 миллиардов рублей. Которые, соответственно, недополучат пенсионеры. Отметим, накопительная пенсия вообще не касается мужчин старше 1952 года и женщин старше 1956-го - им попросту неоткуда было эту пенсию копить. 

По логике пенсионной реформы, страховая часть пенсии идет на выплаты нынешним пенсионерам, а накопительная - это инвестиции в достойную старость для нынешних работающих.

Из «замороженных» пенсий российское правительство платит текущую зарплата бюджетникам, солдатам, работникам МЧС и еще нескольким категориям граждан.

Таким образом, речь об обеспеченной старости в текущей российской действительности попросту не может идти.

Василий Кучин

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