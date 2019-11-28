Российских сирот запретят усыновлять иностранцам

В России могут расширить географию «закона Димы Яковлева». Запрет на усыновление российских сирот могут распространить на всех иностранцев, сообщает DEITA.RU.



С такой инициативой во время заседания совета федерации выступил чиновник департамента Министерства иностранных дел Руслан Голубовский.

Он заявил, что если случаи насилия против детей зафиксированы и в других странах, то практику запрета можно применить и к ним. Таким образом, закон хотят сделать более универсальным и распространить его на граждан всех иностранных государств.

Едва ли такая инициатива может быть личной идеей чиновника - ответные на «список Сергея Магнитского» санкции прорабатываются в сторону расширения. С момента принятия закона Димы Яковлева прошло семь лет.

Через семь лет после вступления в силу резонансного законопроекта чиновники на круглом столе по защите россиян за рубежом снова подняли эту тему. Инициатива касается не только усыновления с последующим насилием, но и многих других пунктов, которые говорят о враждебных действиях иностранцев.

Руслан Голубовский хочет убрать из закона конкретную страну - США. Эта инициатива обсуждалась в МИДе еще в октябре, а теперь она вынесена в публичное пространство. Между тем, за семь лет работы закона количество усыновляемых иностранцами россиян уменьшилось в девять раз.

МИД уточняет, что закон может быть проработан на предмет мер государственного реагирования в случае ущемления прав россиян по политическим или иным надуманным мотивам.

Фактически этот запрет уже распространен на страны, которые приняли решение о запрете въезда для россиян и ареста российских активов. Если раньше иностранцы забирали детей, за которым никто не стоял в очереди, то сейчас для таких детей шансов попасть в семьи практически нет.

По статистике, граждане иностранных государств часто брали в семьи маленьких детей с синдромом Дауна. В основном это были дети до десяти лет. Тем же, кто старше, путь в семьи практически закрыт. Большинство из них просто пропадает из поля зрения потенциальных усыновителей и потом умирает в интернатах.

Закон Димы Яковлева был принят 28 декабря 2012 года. Он также содержал в себе персональный запрет на въезд в Россию тех американцев, кто как-то причастен к нарушению прав россиян. Шестая статья закона предполагала расширение географии, и теперь может быть активирована. Конкретный запрет на усыновление российских детей гражданами США содержался в четвертой статье.

Этот закон стал одним из самых обсуждаемых и критикуемых в обществе. Существовал миф, что якобы американцы дают шанс на семью больным российским детям. Но даже по сведениям гражданских активистов лишь 10 % от устроенных в семьи в США имели инвалидность, а по данным Министерства образования их доля не превышала 5 %.

Тем не менее, о пагубном воздействии закона говорят факты. За семь лет работы количество реальных усыновлений существенно снизилось. За 2018 год в стране было усыновлено около 5,9 тысяч детей, в то время как до 2012 - около 8 тысяч в год.

Василий Кучин