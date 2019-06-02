Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал информацию о возможном отстранении сборной от участия в Олимпиаде в 2020 году, сообщает DEITA.RU.

Накануне издание Sunday Times опубликовало собственное расследование допингового скандала с участием российского прыгуна Данилы Лысенко. По информации источника, скандал может повлечь за собой серьезные последствия, вплоть до отстранения сборной России от Олимпийских игр.

Как заявил руководитель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, руководство Международного олимпийского комитета уже озвучило свою позицию. По словам Позднякова, российская команда примет участие в Играх в Токио. При этом речь может идти об индивидуальной ответственности спортсменов, а не о коллективной сборной страны.

Ранее Президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта поручил усилить меры защиты прав российских спортсменов на международной арене. Олимпийскому комитету России рекомендовано обеспечить участие всех членов олимпийской команды России в Играх XXXII Олимпиады 2020 года в Токио (Япония) без ограничений.

Российская команда была не допущена к зимним Играм в 2018 году из-за допингового скандала. В корейский Пхенчхан приехали лишь спортсмены, к которым МОК не имел никаких претензий. Однако они были вынуждены вступать под нейтральным флагом. Самыми значимыми победами стали золотая медаль в хоккейном турнире, а также «золото» и «серебро» у фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

Дмитрий Санников