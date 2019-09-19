Российских студентов загнали в невыносимые условия

Антисанитария, зловоние и пьяные соседи – постоянные спутники студентов медицинского колледжа города Нерюнгри, Якутия, проживающих вне дома, сообщает DEITA.RU.

Измученные условиями студенты пожаловались журналистам портала «News.ykt.ru» на жильё, которое им предоставило якутское учреждение образования. По словам жильцов, собственное здание под общежитие у медколлежда отсутствует, поэтому для проживания студентам выделили самые дешёвые комнаты в многоквартирном доме.

Бывшие заключённые, лица с психическими отклонениями, пьяные люди – постоянные «гости» этих стен. Студенты жалуются, что зачастую в комнате жутко находиться – то и дело стучатся неадекватные люди. При этом бурно обсуждая тему в социальных сетях, пользователи напоминают, что студенты – это вчерашние школьники, морально не созревшие для взрослой жизни, поэтому жить в подобной обстановке попросту опасно, не говоря уже о том, что это как минимум неприятно.

Как сообщили в министерстве образования и науки республики, к концу сентября студентов переселят в другое здание. Наряду с этим появилась информация, что руководство колледжа намерено найти студентов, которые обратились за поддержкой в СМИ.

Софья Корф



