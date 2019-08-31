О приближении страшного урагана к Кубе предупреждают россиян, которые отдыхают на острове, сообщает DEITA.RU.

Ожидается, что стихия принесет с собой ливневые дожди и волны, высота которых может быть достигать четырех метров.

Как рассказали в Посольстве РФ в Республике Куба, в скором времени на север Багамских островов придет ураган, который носит название «Дориан». Тем, кто находится на таких островах, как Северная Элеутера, Большой Багама, Абако, Берри Айлендс, Нью-Провиденс и Северный Андрос, а также Бимини, следует укрыться в капитальных строениях.

Отмечается, что нужно занять самое безопасное место, выключить свет и другие электрические приборы. Кроме того, следует отключить газовые сети.

В случае, если люди все-таки находятся во время урагана на улице, нужно избегать мостовых конструкций, деревьев, промышленных строений, мачт и других объектов, которые могут рухнуть от сильного ветра.

Екатерина Брязгунова