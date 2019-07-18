Рассматривается и в первом чтении принят законопроект о поддержке отечественных виноделов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Правительство из бюджета возместит компаниям-производителям акцизы на требующийся виноделам виноград или виноматериалы.Поэтому их продукцию предложили признать подакцизной.

Поддерживать таким образом предлагают тех, кто производит вино, шампанское и коньяк, если на предприятии осуществляется полный цикл производства.

Авторы законопроекта отмечают, что акцизная нагрузка будет сведена к минимуму для отечественных производителей, винодельческой продукции с производством полного цикла. При этом виноград тоже должен быть выращен в России.

Анастасия Туркова

