Автолюбителей ждёт новый побор, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Довольно тривиальную услугу по подвозу попутчиков могут приравнять к предпринимательской деятельности и начать брать налог с суммы заработка водителей.

Именно такую инициативу собирается продвинуть Минфин России. Уже известно, что ведомство хочет обязать таких водителей платить 13% с их доходов.

Речь идёт о тех автолюбителях, которые используют популярное приложение BlaBlaCar, которые позволяют людям быстро и удобно находить водителей, готовых их подвести.

Естественно, что в подобных случаях люди платят за подвоз деньги, однако считать это полноценным сервисом такси среди большинства граждан не принято.

Видимо, у государство другое мнение на этот счёт. Так, в Минфине напомнили, что в России существует официальный перечь групп людей, которые могут не платить НДФЛ, а также виды выплат, которые также не облагаются налогом.

Графы о частном извозе в этом списке нет. Вторит Минфину и Минтранс, предложивший законопроект, который будет регулировать подобные сервисы.

Дмитрий Шевченко