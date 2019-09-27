Российских военных ждёт ещё одна привилегия

Военнослужащие могут получить бесплатный доступ к важному месту, сообщает DEITA.RU.

Российский цирк и министерство обороны хотят заключить договор, согласно которому отечественные военные смогут бесплатно посещать представления, предъявляя лишь свой военный билет.

Как пишет РИА Новости, глава Росцирка Владимир Шемякин сказал, что ведомство постепенно восстанавливает специальные центры для досуга военнослужащих, а поддержку этому процессу оказывает непосредственно Минобороны.

Кроме свободного прохода в цирк военных Шемякин подчеркнул, что организация занимается и многими другими социальными проектами. Какими именно гендиректор не уточнил.

Дмитрий Шевченко