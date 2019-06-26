Возможность привлечь осужденных к труду в колониях-поселениях Госдуме пришлась по душе: законопроект принят во втором чтении, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Заключенных в колонии трудоустроят, прикрепят к месту дислокации, ограничат их передвижение территорией исправительного центра. Для обустройства их быта будет отдано безвозмездно имущество организаций, которая использует труд заключенных. Подобные поселения могут находиться в пределах территории РФ.

Использование такой схемы позволит использовать труд заключенных на благо российской экономики, не тратя на это слишком много бюджетных средств.

Закон начнет действовать с января следующего года.

Анастасия Туркова