Большинство россиян с кредитами тратят на ежемесячную выплату от 10 до 20% дохода, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

ВЦИОМ констатировал рост числа должников, которые испытывают трудности с выплатой кредита. По данным социологов, в России их дола перевалила за 34%.

Примечательно, что количество таких людей всего за два года выросло в полтора раза. При этом, число тех, кто легко сможет выплатить кредит, сократилось с 28% в 2017 году до 19% в 2019 году.

Ещё 41% смогут погасить кредит, приложив небольшие усилия, а ещё 4% заемщиков и вовсе ответили, что не смогут выплатить кредит.

Также социологи констатируют, что непогашенные кредиты имеют более половины россиян. Например, среди респондентов старше 60 лет этот показатель составляет 66%.

Дмитрий Шевченко