Производители отечественных авто идут на крайние меры, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Ведомости".

Российский автоконцерн "АвтоВАЗ" собирается повысить цены на продукцию своего производства. В частности, с 1 июля должны будут подорожать машины марки Lada. Увеличение стоимости планируется в среднем на 1%.

По всей видимости, уверенности в своих действиях и качестве отечественных автомобилей в целом добавляет статистика, согласно которой Lada занимает 21% от всего российского авторынка.

По данным автопроизводителя, только за май 2019 года было продано более 28 тысяч автомобилей Lada, самой популярной из которых оказалась Granta.

Ранее сообщалось о том, что в России перенесли на следующий год внедрение нового порядка внесения конструктивных изменений в строение автомобилей. Таким образом, жизнь тюнингованных машин продлили ещё минимум на год.

Дмитрий Шевченко