Россия приняла Конвенцию о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским или торговым делам, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Подписанный российской стороной документ, как и многими другими странами, распространяется на гражданские и коммерческие дела договаривающихся государств. Ратификация конвенции будет означать, что решение иностранного суда признается в стране так же, как решение национального суда.

При этом, уточняется, что данная Конвенция не будет включать в себя семейные споры, дела о банкротстве, в области интеллектуальной собственности, перевозки пассажиров и грузов. И не распространяется на доходы, таможенные или административные вопросы.

Как отметил представитель юрфирмы Nektorov, Saveliev & Partners Илья Рачков, принятие документа необходимо в условиях глобализации экономики и вносит больше порядка

Однако конвенция оставляет за государством право не применять общие правила к конкретному вопросу, например в отношении спорных территорий. При этом, договоров о взаимном признании судебных решений у России нет с рядом крупнейших экономик мира — США, Германией, Францией, Великобританией.

Именно поэтому, например, если российский суд постановил, что немецкая компания должна деньги российской компании, немецкий суд не обязан признать и исполнить это решение.

Дмитрий Шевченко