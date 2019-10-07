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Российский бизнес душат мусорными сборами
Российские бизнесмены озабочены мусорными поборами, сообщает
DEITA.RU.
Защитник прав российских бизнесменов Борис Титов направил письмо соответствующего содержания заместителю генпрокурора России Александр Буксману. По имеющимся данным, в регионах России тарифы на сбор мусора для продуктовых магазинов разнятся в 250 раз.
Кинотеатры, рынки и клубы платят за сбор с разницей в примерно 175 раз. Нормативы для баров разнятся в 130 раз.
Это связано с тем, что критерии не учитывают плотность населения и как следствие - количество мусора, которое производит то количество людей, что данные места посещает.
Условный рынок в Магаданской области по умолчанию менее людный, чем в Москве. Соответственно, и мусора там меньше. Плотность отходов иная, а нормативы сбора этого не учитывают.
Титов призывает проверить данные и нормативы в регионах. Из-за эти расхождений предприниматели несут большие расходы, и оттого вынуждены поднимать цены на продукты чтобы покрыть убытки.
Почему так происходит? Методы подсчета данных о твердых бытовых отходах безнадежно устарели. Они работают еще по стандартам девяностых годов, и данные могут разнится в несколько раз. Проще говоря, Россия толком не знает свой мусор.
Также на данном этапе экономическая рентабельность для операторов очень сомнительна. Без знания точного количества и структуры отходов не получится загрузись работой сортировщиков и переработчиков.
Отметим, на «мусорную реформу» и проект «экология» правительство выделило 4 триллиона рублей, и по замыслу, к 2024 году 60 процентов всех отходов должно перерабатываться.
Сейчас же цифры берутся с головы, система не имеет фундамента, бизнес и граждане платят, но за что - только никто не понимает.
Однако из-за того, что государство проблему обозначило и дало финансирование, появилось много желающих быстро заработан на тренде.
По данным Минприроды: которые были опубликованы в августе, частные деньги в «мусорные дела» вложены в 73 предприятия в 31 регионе России.
Количество вложенных денег в мусорные заводы из числа тех, что спустя уже в ближайшее время, составляет около 20 миллиардов рублей.
Что касается Приморья, то наш регион попал в число «аутсайдеров» мусорной реформы и за прошедший год так и не сумел перейти от слов к делам. Однако в августе врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко пообещала, что с 1 января следующего года дела пойдут в гору.
Предполагалось, сто с 1 января 2019 года вывозом мусора будет заниматься единый региональный оператор - им был выбран "Спецзавод №1". Договор был заключен на 10 лет, но из за неготовности материальной и ресурсной базы этот вариант невозможен к реализации.
Территориальную схему сбора мусора для отдельных городов необходимо составить с учетом их специфики, но работа затягивается. Впрочем, в основном по России ситуация не лучше. Правительство, до конца верившее, что Россия сможет изменить подход к своим отходам с 2019 года, уже в панике. «Мусорного блицкрига» не получилось, и уже вовсю идут разговоры о переносе старта на 2022 год.
Василий Кучин