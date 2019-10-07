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19 Август 2019, 19:45

Российский бизнес душат мусорными сборами

Мусор

Российские бизнесмены озабочены мусорными поборами, сообщает DEITA.RU.

Защитник прав российских бизнесменов Борис Титов направил письмо соответствующего содержания заместителю генпрокурора России Александр Буксману. По имеющимся данным, в регионах России тарифы на сбор мусора для продуктовых магазинов разнятся в 250 раз.

Кинотеатры, рынки и клубы платят за сбор с разницей в примерно 175 раз. Нормативы для баров разнятся в 130 раз.

Это связано с тем, что критерии не учитывают плотность населения и как следствие - количество мусора, которое производит то количество людей, что данные места посещает. 

Условный рынок в Магаданской области по умолчанию менее людный, чем в Москве. Соответственно, и мусора там меньше. Плотность отходов иная, а нормативы сбора этого не учитывают.

Титов призывает проверить данные и нормативы в регионах. Из-за эти расхождений предприниматели несут большие расходы, и оттого вынуждены поднимать цены на продукты чтобы покрыть убытки.

Почему так происходит? Методы подсчета данных о твердых бытовых отходах безнадежно устарели. Они работают еще по стандартам девяностых годов, и данные могут разнится в несколько раз. Проще говоря, Россия толком не знает свой мусор.

Также на данном этапе экономическая рентабельность для операторов очень сомнительна. Без знания точного количества и структуры отходов не получится загрузись работой сортировщиков и переработчиков.

Отметим, на «мусорную реформу» и проект «экология» правительство выделило 4 триллиона рублей, и по замыслу, к 2024 году 60 процентов всех отходов должно перерабатываться.

Сейчас же цифры берутся с головы, система не имеет фундамента, бизнес и граждане платят, но за что - только никто не понимает.

Однако из-за того, что государство проблему обозначило и дало финансирование, появилось много желающих быстро заработан на тренде.

По данным Минприроды: которые были опубликованы в августе, частные деньги в «мусорные дела» вложены в 73 предприятия в 31 регионе России.

 Количество вложенных денег в мусорные заводы из числа тех, что спустя уже в ближайшее время, составляет около 20 миллиардов рублей.

Что касается Приморья, то наш регион попал в число «аутсайдеров» мусорной реформы и за прошедший год так и не сумел перейти от слов к делам. Однако в августе врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко пообещала, что с 1 января следующего года дела пойдут в гору.

Предполагалось, сто с 1 января 2019 года вывозом мусора будет заниматься единый региональный оператор - им был выбран "Спецзавод №1". Договор был заключен на 10 лет, но из за неготовности материальной и ресурсной базы этот вариант невозможен к реализации.

Территориальную схему сбора мусора для отдельных городов необходимо составить с учетом их специфики, но работа затягивается. Впрочем, в основном по России ситуация не лучше. Правительство, до конца верившее, что Россия сможет изменить подход к своим отходам с 2019 года, уже в панике. «Мусорного блицкрига» не получилось, и уже вовсю идут разговоры о переносе старта на 2022 год. 

Василий Кучин

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