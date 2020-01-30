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Российский блогер Давидыч едва не умер на Филиппинах
Популярный отечественный блогер Эрик Давидыч едва не лишился
жизни во время съемок передачи «Последний Герой», сообщает DEITA.RU.
Блогер, получив предложение сняться в популярном шоу, отправился на Филиппины. Он проигнорировал свое не самое стабильное состояние здоровья и решил рискнуть. У Давидыча диагностирован сахарный диабет.
Сложные испытания и тропическую жару медиа-деятель не вынес и потерял сознание прямо среди пальм. Сообщается, что блогер едва не впал в кому.
На место тут же прибыла бригада врачей скорой помощи. Блогера откачивали шестнадцать часов, появились серьезные опасения за жизнь. У Эрика Кутиашвили диагностировали гипокликемию.
Сам он описывает свои ощущения следующим образом: «Я почувствовал, что не могу стоять. Состояние такое, как будто выпил бутылку водки». Его слова приводит портал Mash.
Напомним, блогер уже не раз попадал в новостные сводки по поводам, далеким от его непосредственной деятельности. В 2016 году его арестовали за мошенничество на сумму 8 миллионов рублей. Он был осужден на 5 лет колонии, но в 2019 году освободился досрочно.
Василий Кучин