telegr wh call

Новости

Российский бульдог-блогер получит народную премию США

16 Сентябрь 2019, 20:15

Россию обвинили в подготовке к войне

16 Сентябрь 2019, 20:00

ГИБДД отпустит водителя после такой фразы

16 Сентябрь 2019, 19:45

Рубль подорожал на фоне роста цен на нефть

16 Сентябрь 2019, 19:30

Грубые ошибки водителя уничтожают автомобиль

16 Сентябрь 2019, 19:15

В России резко подорожало съёмное жилье

16 Сентябрь 2019, 19:00

Перекроют кислород: власти взялись за блогеров

16 Сентябрь 2019, 18:45

Единые стандарты создают депутаты

16 Сентябрь 2019, 18:34

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Российский бульдог-блогер получит народную премию США

16 Сентябрь 2019, 20:15

Бульдог Карамелька из Уссурийска

Будьдог Карамелька из Уссурийска номинирован на престижную премию США People’s Choice Awards, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал хозяин известной собаки в интервью изданию Metro, фотографии четвероногого приморского блогера появились на сайте конкурса благодаря поклонникам Карамельки – люди сами отправили заявку на участие и рассказали жителю Уссурийска об этом лишь после того, как фотографии стали доступны для народного голосования.

Помимо Карамельки за победу в номинации Animal Star борются еще семеро претендентов со всего мира.  

Отметим, страничка бульдога из Уссурийска в популярной социальной сети занимает восьмое место в мировом топе самых популярных и посещаемых аккаунтов.

Екатерина Цой

Читайте также:

Новую пенсионную реформу представят в сентябре

ГИБДД посягнули на святое: штрафы за нештрафуемый порог

Военные США и Украины пролетят над Россией

Популярное

Четырехдневная рабочая неделя вводится в России

Водители массово перестали платить транспортный налог

«Любой бред, лишь бы во вред» — идею Медведева оценили россияне

Каждый пятый россиянин останется без пенсии
‡агрузка...
Загрузка...