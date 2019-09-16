Российский бульдог-блогер получит народную премию США

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Будьдог Карамелька из Уссурийска номинирован на престижную премию США People’s Choice Awards, сообщает DEITA.RU.
Как рассказал хозяин известной собаки в интервью изданию Metro, фотографии четвероногого приморского блогера появились на сайте конкурса благодаря поклонникам Карамельки – люди сами отправили заявку на участие и рассказали жителю Уссурийска об этом лишь после того, как фотографии стали доступны для народного голосования.
Помимо Карамельки за победу в номинации Animal Star борются еще семеро претендентов со всего мира.
Отметим, страничка бульдога из Уссурийска в популярной социальной сети занимает восьмое место в мировом топе самых популярных и посещаемых аккаунтов.
Екатерина Цой