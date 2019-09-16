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Российский бюджет скоро обогатится
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Государственную казну ждут серьёзные вливания, сообщает DEITA.RU.
Нефти предрекли стремительный подъём до уровня ста долларов за баррель. Причиной такого взлёта аналитики называют снижение добычи сырья в арабских странах.
Напомним, что после недавнего обстрела арабских нефтяных месторождений руководство Эмиратов заявило, что в целях безопасности будет вынуждено добывать меньше нефти.
Однако, как только ситуация на Ближнем Востоке получит разрешение, цена "чёрного золота" может опять вернуться к нынешнему уровню.
Ранее сообщалось, что всего за пару дней фьючерсы на марку Brent выросли в цене более чем на 15%.
Дмитрий Шевченко