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Российский детский сад закрыли за «половую жизнь»
24 Сентябрь 2019, 04:30
Один из российских детских садов пришлось закрыть из-за отсутствия кроватей - воспитатели укладывали детей спать прямо на полу. Об этом сообщает DEITA.RU.
В Перми воспитанник детского сада «Апельсин» попал в больницу с коклюшем после регулярного сна на холодном полу. Как передает РИА ФАН слова сотрудников областного УФССП, учреждение не было готово к длительному пребыванию детей: кровати отсутствовали как факт, постельное белье на спальных местах, которыми служили, предположительно, матрасы и раскладушки, не менялось неделями. И это не весь перечень санитарных норм, которые игнорировало руководство детского сада.
«В ходе проверки выяснилось, что спальные и игровые помещения почти не проветривались, температурный режим не соблюдался. Отсутствовало какое-либо медицинское сопровождение детей, продукты питания на кухне хранились также с нарушениями установленных норм», - сообщили в ведомстве.
Сегодня деятельность «Апельсина» временно приостановлена на тридцать дней Роспотребнадзором. Отмечается, что работа детского может быть возобновлена лишь при положительном прохождении повторной проверки правоохранительными органами.
Важно отметить, что речь идет не о муниципальном дошкольном учреждении, где могут быть проблемы с финансированием, а о частном платном заведении.
Руководитель детсада Лилия Михайлова отказалась комментировать ситуацию с кроватями, а на вопрос о заболевшем ребенке отмахнулась, назвав этот случай «высосанным из пальца»
Екатерина Цой