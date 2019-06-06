Камчатке предрекли возможную судьбу города Помпеи, сообщает DEITA.RU. Материалы исследования были опубликованы в журнале Journal of Volcanology and Geothermal Research.

Геологи на основании данных с камчатских сейсмостанций определили, что активность вулкана Большая Удина должна отслеживаться особенно тщательно, поскольку он просыпается, и не исключено, что однажды произойдет мощное извержение.

Член-корреспондент РАН Иван Кулаков из Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука напомнил, что при извержении долго молчавшего вулкана в воздух выбрасывается огромное количество пепла, и это не пройдет для планеты незамеченным.

Вулкан Большая Удина, располагающийся в Ключевской группе вулканов на Камчатке, долгое время обозначался как потухший. С 1961 года лишь однажды в нем была зарегистрирована слабая активность.

В 2017 году толчки участились и стали мощнее. К февралю 2019 сейсмографы зарегистрировали уже землетрясение магнитудой 4,3 балла –мощнейшее за всю историю наблюдений за частью Ключевской группы вулканов. К концу лета в прошлом году в этой местности произошло 559 землетрясений. Вулкан пробудился.

Анастасия Туркова