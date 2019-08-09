"Число зверя" достанется администрация известного города, сообщает DEITA.RU.

Портал CityTraffic пишет о том, что мэрия Тольятти получит 666 миллионов рублей на реализацию федеральной программы "Безопасные и качественные дороги".

Кроме этих денег, муниципальным властям достанутся и более обычные суммы, которые не пугают суеверных люде.

Так, планируется, что ещё 47,6 миллионов пойдут на возведение новых дорог в городе, а ещё 286 миллионов будут освоены на ремонте внутриквартальных дворовых направлений.

Дмитрий Шевченко