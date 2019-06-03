Рунет необходимо защищать – утверждает Песков, сообщает DEITA.RU. Он говорил об этом в эфире программы SophieCo на телеканале RT.

Самодостаточной должна быть наша страна, в пространстве интернета – тоже, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что в настоящее время начинаются торговые войны, угроза России висит над головой Дамокловым мечом, противозаконные действия – повсюду, да еще и санкции. Независимость, говорит Песков, нужна нам на всех фронтах, включая сферу интернета.

Отдельные страны могут поставить под угрозу международное право, поэтому Россия должна соблюдать меры предосторожности. Представитель Кремля подозревает, что Россию все-таки отключат от всемирной Сети.

Анастасия Туркова