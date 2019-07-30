Яхта «Крейсер», на борту которой находятся люди, терпит бедствие в открытом море, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет «Интерфакс».

Судно, находившееся в Белом море, подало сигнал о бедствии во вторник, 30 июля.

По информации источника, люди, а их на борту шесть человек, просят помощи. Главная проблема — «Крейсер» потерял ход.

Ситуацию полностью контролирует экипаж теплохода под названием «Академик Николай Страхов». Судно находится в одной миле от «Крейсера». Если вдруг появится угроза жизни граждан, теплоход отправиться на помощь, пока теплоход «Академик Александров» только двигается им на встречу.

Ранее DEITA.RU неоднократно сообщало о том, что в морях терпят бедствие различные морские суда. Так, в Японском море недавно на морское дно отправился катамаран.

Екатерина Брязгунова