В Лесной кодекс могут внести запрет на аренду российских лесов иностранными компаниями. Такую инициативу озвучил член комитета по охране окружающей среды Анатолий Грешневиков. По его словам, уже осенью этот законопроект рассмотрит Госдума, сообщает DEITA.RU.

Недовольство народных избранников вызывает отношение иностранцев к российскому природному богатству. Прежде всего, поведение китайцев, которое политик считает варварским.

Долгосрочная аренда лесов на Дальнем Востоке и в Сибири зачастую оборачивается их полным уничтожением без возможности рекультивации.

В качестве примера он привел несколько сибирский поселков, вокруг которых китайцы обещали построить заводы и поднять инфраструктуру, а в итоге понаставили ржавых лесопилок, и весь лес увезли «кругляком» в Китай.

Впрочем, региональные власти это не беспокоит. В Сибири и на Дальнем Востоке есть огромные участки, над которыми можно лететь полдня и увидеть лишь одни пни: все вырублено китайцами.

В 2017 году, по данным «МК в Томске», «Международная инвестиционная компания Цзинье» выиграли конкурс на аренду 137 тысяч гектаров леса в Томской области на 49 лет за смешную сумму в 1,26 миллиардов рублей.

Еще дальше пошел «РосКитИнвест», получивший в аренду более 1,5 млн. га. земельных участков в том же регионе. Об этой вопиющей ситуации в эфире своей передачи «Бесогон» говорил Никита Михалков.

В тот же период Всемирный фонд дикой Природы забил тревогу о ситуации с приморскими лесами. В открытом доступе был размещен тендер на 49-летнюю аренду участка леса в 414 тысяч гектаров в Дальнереченском районе Приморья.

В формулировке сообщалось о сборе лекарственных растений и санитарной вырубке леса. Однако защитники природы утверждают - опыты подобных аукционов говорят о вранье и налаженной схеме по нещадной вырубке лесов как российскими компаниями, так и китайцами.

Причем ни о какой деревообработке чаще всего речь не идет - в Китай гонят сырье. Лес, кстати, по данным аукциона, не ограничивается какими-то дикими участками в глухой тайге, то есть его спокойно могут вырубить и вокруг населенных пунктов.

Спору нет, что лесные ресурсы относятся к возобновляемым. По официальным данным, в Приморье прирост леса в год составляет 17 миллионов гектаров, а под вырубку идет 4 миллиона гектаров. Колоссальное количество нелегалов эти значения уравнивают.

За два года леса Приморья истощились, и теперь, по оценкам ученых, его хватит на 5 лет. Такие данные озвучили в апреле сотрудники ДВО РАН. Это поистине катастрофические масштабы.

«На севере края лесные ресурсы практически бесконтрольно вырубаются и вывозятся прямиком на кораблях и экспорт, на юге края – с помощью железной дороги. Достоверную информацию о состоянии лесного фонда края знают только те, кто бывает в тайге», - гласил текст петиции дальневосточных ученых.

Вырублены территории вокруг крупных рек, сопки пройдены вырубкой по нескольку раз, баланс заготовок ведется сквозь пальцы.

Вырубка, по мнению ученых, ведет к экологической катастрофе в Приморье. Все масштабные наводнения в крае за последние несколько лет связывают с варварским уничтожением лесных богатств.

Сверхприбыльный в Приморье лесной бизнес порождает невероятные масштабы коррупции в этой сфере.

При попустительстве чиновников «порядка 92% вырубленных лесов у нас уходит в Китай – практически весь лес экспортируется за рубеж, и большая часть денег там и остается», - говорит начальник Приморской лесосеменной станции Центра защиты леса Приморского края Александр Олифиренко.

В феврале 2019 года Валентина Матвиенко предложила премьеру Дмитрию Медведеву повести срочный мониторинг всех арендных соглашений по лесам России - как исполняются обязательства, восстанавливают ли вырубленное, соблюдают ли масштабы рубки.

О жестких государственных мерах в этой сфере говорится давно. Депутатская инициатива направлена на наведение порядка в этой сфере, но как долго тягомотный российский аппарат власти будет переходить от слов к делам - никому неизвестно.

Ясно лишь одно: с каждым днем безволия и бездействия богатства страны либо сгорают в катастрофического масштаба пожарах, либо уходят на нужды китайцев с их огромной экономической машиной. На наш век хватит?

Василий Кучин