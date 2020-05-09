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Российский миллиардер просит закрыть четыре города
Российский олигарх миллиардер Мордашов предложил губернаторам четырех субъектов РФ закрыть несколько городов, где расположено его производство, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на URA.RU.
Предложения были направлены в две области Мурманскую и Вологодскую и в две республики Коми и Карелию. Именно в этих субъектах располагаются основные заводы «Северстали». Помимо этого РБК пишет, что олигарх предложил региональным властям помощь.
О закрытии городов американскому изданию рассказал генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев. Отметим, что пресс-служба губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова сказала, что к ним никаких требований не поступало.