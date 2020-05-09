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17 Февраль 2020, 14:13

Российский миллиардер просит закрыть четыре города

ГИБДД, ДПС - Pixabay

Российский олигарх миллиардер Мордашов предложил губернаторам четырех субъектов РФ закрыть несколько городов, где расположено его производство, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на URA.RU. 

Предложения были направлены в две области Мурманскую и Вологодскую и в две республики Коми и Карелию. Именно в этих субъектах располагаются основные заводы «Северстали». Помимо этого РБК пишет, что олигарх предложил региональным властям помощь.

О закрытии городов американскому изданию рассказал генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев. Отметим, что пресс-служба губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова сказала, что к ним никаких требований не поступало.

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