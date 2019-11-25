Российский паспорт угрожает Украине

Жители Донбасса, получившие российский паспорт, уже через пять лет не захотят возвращаться на Украину, сообщает DEITA.RU. Такое мнение высказал народный избранник Верховной рады Олег Волошин.

Волошин отмечает, что массовая выдача российских паспортов никак не связана с желанием президента России Владимира Путина ввести войска на территорию Донбасса. По его мнению, когда ввели войска на полуостров Крым, никто количество российских паспортов не подсчитывал.

Как пишет РИА ФАН, Волошин опасается, что наличие российского паспорта позволит жителям так называемых самопровозглашенных республик уехать на заработки в Россию, а также получать так образование и медицинскую помощь. Таким образом, уже через пять лет возращение в состав Украины на Донбассе будет совсем никому не интересно.

Стоит отметить, что Волошин высказал весьма оптимистичное предположение, так как Надежда Савченко уверена, что уже через три года Украины не будет совсем.

Екатерина Брязгунова