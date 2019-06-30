Старшеклассник из Находки Роман Есин принял участие в Worldwide Developers Conference в McEnery Convention Center в Калифорнийском Сан-Хосе, сообщили DEITA.RU в администрации Находки.

Роман написал программу, которая демонстрирует работу нейронных сетей. Это математическая модель, построенная по принципу организации и функционирования сетей нервных клеток живого организма. Программа визуализирует процесс обучения нейросетей, что лучше помогает понять, как они работают.

«По условиям конкурса нужно было создать интерактивное приложение. Большинство участников делали игры и обучающие материалы. Я выбрал тему нейросетей, потому что это одна из новейших областей науки, которую довольно сложно понять человеку без определенных знаний в области высшей математики. Конечно, мое приложение не углубляется в подробности их работы, но помогает понять основной принцип», - рассказал Роман Есин.

На Worldwide Developers Conference Роман познакомился с другими победителями конкурса, восемь из которых – из России: «В первый день конференции мне удалось пообщаться с инженерами Apple и с командой по трудоустройству, которая рассказала, как можно начать работать в компании. На следующий день прошла презентация. Были представлены все новые разработки: iOS 13, macOS Catalina, SwiftUI и многое другое. Также можно было назначить собеседование с любым из инженеров для разбора какого-либо вопроса, темы», - рассказал юный программист.



Дмитрий Санников