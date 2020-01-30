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Российский резервный фонд увеличат на миллиарды рублей
Такое поручение дал глава правительства Михаил Мишустин,
сообщает DEITA.RU.
Резервный фонд правительства РФ увеличат на 169 млрд рублей. Такое распоряжение дал глава кабмина Михаил Мишустин.
Как пишет «Парламентская газета», поручение от премьера получил Минфин. Такой объем средств в резервный фонд планируют доставить за счет неиспользованных в прошлом году средств.
О том, что выделенные средства так и остались неиспользованными, не раз говорило прошлое правительство. Регулярно критиковал этот факт глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его оценкам, объем неисполненных расходов бюджета может составить триллион рублей.
Елена Миронова