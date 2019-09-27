Российский рубль обвалился на торгах

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деньги, валюта, кошелек, рубль, рубль

Российских рубль провалился на торгах «Московской биржи». Об этом сообщает DEITA.RU.

В четверг, 26 сентября, курс американского доллара к российской валюте вырос до шестидесяти четырех рублей и трех копеек. Таким образом, ставка рубля упала на шестнадцать копеек, по сравнению с аналогичным показателем среды.

Курс евро в четверг составил семьдесят рублей и сорок три копейки, что ознаменовало подорожание официальной валюты «еврозоны» к рублю на шестнадцать целых и девяносто четыре сотых копеек. Показатель бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро) вырос на ту же сумму или составил шестьдесят семь целых и пять сотых рублей.

Екатерина Цой

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