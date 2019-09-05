Поводом стали технические неисправности, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Интерфакс".

Один и тот же авиалайнер российских воздушных линий запрашивал разрешение на экстренную посадку дважды за одни сутки.

Им стал самолёт авиакомпании "Руслайн". Первый раз он вынужденно приземлился 4 сентября в аэропорту Воронежа после того, как уже начал полёт из-за неубранных задних стоек шасси.

Сегодня, 5 сентября, этот же борт, вылетевший из Воронежа в Санкт-Петербург, запросил экстренную посадку из-за неисправности источника питания.

В результате запроса пилота, было принято решение прервать полёт и вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла успешно, пострадавших нет.

Дмитрий Шевченко