Российский самолёт экстренно приземлился два раза за сутки
Поводом стали технические неисправности, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Интерфакс".
Один и тот же авиалайнер российских воздушных линий запрашивал разрешение на экстренную посадку дважды за одни сутки.
Им стал самолёт авиакомпании "Руслайн". Первый раз он вынужденно приземлился 4 сентября в аэропорту Воронежа после того, как уже начал полёт из-за неубранных задних стоек шасси.
Сегодня, 5 сентября, этот же борт, вылетевший из Воронежа в Санкт-Петербург, запросил экстренную посадку из-за неисправности источника питания.
В результате запроса пилота, было принято решение прервать полёт и вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла успешно, пострадавших нет.
Дмитрий Шевченко