Приморский силач, участник книги рекордов Гиннесса Иван Савкин вместе с девятикратным чемпионом СССР и четырехкратным чемпионом мира по самбо, вице - президентом Всероссийской федерации самбо, президентом Дальневосточной и Приморской ассоциации "Мы родом из самбо" Александром Аксёновым провели беседу о Здоровом Образе Жизни для воспитанников Социально-Реабилитационного Центра для Несовершеннолетних "Парус Надежды", сообщает DEITA.RU.





В ходе беседы, воспитанники "Паруса Надежды" задавали много разнообразных вопросов. А после этого, несмотря на проливной дожд,ь Иван Савкин провел небольшое показательное выступление и мастер - класс по экстремальной буксировке.

Ребята воодушевленные, спортсменами сами попробовали свои силы в буксировке внедорожника. Задачу сдвинуть с места автомобиль сильно осложняла неровная дорога с весьма значительным уклоном. После нескольких неудачных попыток на помощь одному из смельчаков-воспитанников "Паруса Надежды" пришел его товарищ. Так, совместными усилиями, под руководством Ивана Савкина и Александра Аксёнова, ребятам удалось сдвинуть внедорожник с места!





Приморские силачи продолжат творческие встречи в субботу 6 июля в городе Артём в здании ФОК МКУ Центр Физической Подготовки и Спорта. Александр Аксёнов проведет для всех желающих мастер-класс по борьбе самбо. Ну а силач Иван Савкин - показательное выступление на площадке перед ФОКом он отбуксирует тяжелый тягач. Начало показательного выступления в 11:00; мастер - класса в 12:00.

В начале июня приморский силач Иван Савкин по прозвищу «Горный тигр», стал первым человеком в мире, сдвинувшим сельскохозяйственный комбайн. Ранее Иван установил три новых мировых рекорда, отбуксировав теплоход.

Дмитрий Санников