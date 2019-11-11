Российский спецназ прибыл в Китай, чтобы принять участие в военных антитеррористических учениях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает DEITA.RU.

По словам представителей Восточного военного округа РФ, основная часть международных маневров пройдет через несколько дней - во второй половине ноября, сегодня российские военные готовят технику и амуницию для работы по обезвреживанию «террористов» в транспорте и зданиях, а также поиску заложенных «преступниками» взрывчаток и уничтожению последних с минимальным уроном для окружающих.

Отмечается, что в рамках проведения антитеррористических учений на транспорте военным предстоит «спасти» пассажиров самолетов и автобусов, а также отработать навыки по воздушному высаживаю войск в места дислокации «террористов» и расстрелу последних с военных вертолетов.

На данный момент российские спецназовцы отрабатывают программу по выполнению боевых заданий внутри зданий и на условных городских улицах, а также ликвидируют последствия использования «преступниками» химического оружия.

В представительстве ВВО отметили, что часть учений будут проходить в формате международного слияния, когда военнослужащие разных стран в целях достижения общей боевой цели будут делиться друг с другом своими стратегическими наработками.

Военный эксперт из Польши Марчин Гавенда заявил, что в последние годы войска специального назначения России резко повысили свой уровень боеготовности в связи с полной модернизацией вооружения. По словам специалиста, новое оружие и экипировка позволили российскому спецназу достигнуть мировых показателей проведения масштабных боевых операций.

«Силы специального назначения России никогда до сегодняшнего дня не были столь хорошо экипированы и обучены. Сирийские операции показатели, что теперь российских спецназ владеет самым современным оружием и техникой для выполнения боевых задач на всевозможных местностях: от тепловизоров и лазерных средств измерения расстояния до цели до бронеавтомобилей и современных беспилотников», - отметил Гавенда.

Екатерина Цой