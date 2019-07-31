Танкер "Nika Spirit", который принадлежит РФ, арестован украинскими пограничникпми, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «РИА Новости».

Главный военный прокурор страны Анатолий Матио объявил об этом событии в соцсети. Он написал, что задержан и российский танкер, и обнаруженные на нем при обыске документы.

Пограничники Украины передают, что двадцать четвертого июля в порт под российским флагом вошло судно "Nika Spirit" с номером ІМО 8895528. В международной информационной системе EQUASIS танкер идентифицировался как "NEYMA" тот самый, который РФ якобы использовала, перекрывая Керченский пролив в прошлом году.

Двадцать пятого июля танкер задержали, а команда была возвращена в Москву. Во время обысков на судне все документы отбирались.

Анастасия Туркова

