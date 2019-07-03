Если заправлять автобусы и автомобили газом, расходы будут втрое меньше, чем при использовании бензина. Поэтому глава страны Владимир Путин контролирует переход на новое топливо, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

Становится больше станций, позволяющих заправлять транспорт природным газом. Газпром работает в этом направлении, говорит председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков. Он рассказывает, что была создана компания "Газпром газомоторное топливо", производство продвигается, природный газ реализуется в качестве топлива, разработана законодательная база. Количество заправочных станций в стране к концу года увеличится вдвое: до 352. В следующем году их число собираются увеличивать до 405.

Зубков пообещал довести потребление газа на транспорте до миллиарда кубических метров.

На сегодняшний день на природном газе в России может работать дорожно-коммунальная и уборочная техника, мусоровозы, пассажирский транспорт - 43 модели автобусов и микроавтобусов, спецтехника и легкий коммерческий транспорт. Плюс четыре модели легковых авто – "Лада Веста", "Лада Ларгус", "УАЗ Патриот" и "УАЗ Пикап"". Водный транспорт тоже собираются перевести на СПГ. Это тем более выгодно на фоне резко растущих цен на бензин.

Добавим, что в 2019 году на переход на СПГ из бюджета выделили 3,3 миллиарда рублей.

Анастасия Туркова