Российский траулер затонул в Балтийском море

У берегов Эстонии в ночь на 7 февраля затонул российский траулер, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет ТАСС, весь экипаж судна успешно эвакуирован, пострадавших нет. По информации портала ERR, после полуночи полиция Эстонии получила сигнал бедствия с судна.

Моряки сообщили, что судно вышло из строя и начало постепенно заполняться водой. Электричество на борту пропало, траулер начал дрейфовать.

Эстония и Финляндия вышли на помощь к терпящему бедствие экипажу. Также спасатели сообщили о ЧС проходящим мимо судам. Спасли российских моряков коллеги с танкера Либерии – они эвакуировали с борта весь экипаж.

Сейчас моряки находятся в Эстонской больнице, где их осматривают медики.