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Российским авиакомпаниям разрешили заполнять все места в самолётах

Аэрофлот

Роспотребнадзор больше не требует от авиаперевозчиков прибегать к антивирусной рассадке

Этим летом авиакомпании России смогут выйти на самоокупаемость, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

Эксперты прогнозируют пополнение бюджета гражданских авиационных перевозчиков за счёт отмены требования к соблюдению социальной дистанции между пассажирами, которое вынуждало заполнять самолёты в лучшем случае лишь наполовину.

По словам источника газеты в Роспотребнадзоре, больше данное требование в рекомендациях Росавиации не значится, что может говорить о повышении заработка авиационных компаний.

Вместе с тем, отмечается, что даже послабление в порядке организации полёта не сможет привести к тому, что перевозчики в этом году выйдут в плюс.

Ожидается, что кризис, вызванный эпидемией коронавируса, ещё долго не позволит выйти спросу на перелёты былые значения. Аналитики делают свой прогноз по прибыли лишь на следующий год.

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