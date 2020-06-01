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Российским авиакомпаниям разрешили заполнять все места в самолётах
Роспотребнадзор больше не требует от авиаперевозчиков прибегать к антивирусной рассадке
Этим летом авиакомпании России смогут выйти на самоокупаемость, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".
Эксперты прогнозируют пополнение бюджета гражданских авиационных перевозчиков за счёт отмены требования к соблюдению социальной дистанции между пассажирами, которое вынуждало заполнять самолёты в лучшем случае лишь наполовину.
По словам источника газеты в Роспотребнадзоре, больше данное требование в рекомендациях Росавиации не значится, что может говорить о повышении заработка авиационных компаний.
Вместе с тем, отмечается, что даже послабление в порядке организации полёта не сможет привести к тому, что перевозчики в этом году выйдут в плюс.
Ожидается, что кризис, вызванный эпидемией коронавируса, ещё долго не позволит выйти спросу на перелёты былые значения. Аналитики делают свой прогноз по прибыли лишь на следующий год.