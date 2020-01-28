Российским часовым выдадут пейджеры

Благодаря новой разработке компании «Аргус-Спектр», занимающейся производством беспроводных систем безопасности, месторасположение военнослужащих, несущих караульную службу, можно будет отследить по специальным браслетам-пейджерам, сообщает DEITA.RU по материалам РИА Новости.

Такие устройства не только позволяют мониторить передвижения часового, но и в случае необходимости оповещать его о каких-либо происшествиях в режиме пейджера. Более того, если что-то случится с самим караульным, например, он окажется без сознания, то соответствующий сигнал поступит на центральный пункт управления или на браслеты другим караульным.

Также в браслет встроен электронный компас, который может оказаться весьма полезным на Крайнем Севере или местах без ориентиров.

При этом создатель таких браслетов Сергей Левчук подчеркнул, что гаджет будет надежно защищен динамическим кодированием, и его сложно будет взломать.

Ирина Елкина