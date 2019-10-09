Российским депутатам запретили ездить в США

Парламентарии Госдумы перестанут ездить в Штатах из-за ситуации с Ингой Юмашевой, прибывшей на форум в Соединенные Штаты и подвергнутой часовому допросу со стороны принимающего государства, сообщает DEITA.RU.

Депутат Госдумы Инга Юмашева накануне прибыла в США. Целью визита было посещение форума под название «Диалог Форт-Росс». Однако в аэропорту прилета к ней подошли представители спецслужб США, отобрали документы, после чего беседовали на протяжении около часа, задавая неудобные вопросы.

На данный момент советник главы Госдумы Анастасия Кашеварова заявила, что поездки в США парламентариев приостановлены. Они могут возобновиться только после того, как Вашингтон принесет извинения.

Ранее прошла информация о том, что спустя три месяца после скандала в Тбилиси и запрета на полеты российских авиалайнеров в Грузию начались разговоры о возобновлении авиасообщения.

Екатерина Брязгунова