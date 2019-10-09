telegr wh call

Новости

Вот как японцы угомонили браконьеров из КНДР

9 Октябрь 2019, 21:45

Слитыми в Сеть данными Сбербанка уже пользуются мошенники

9 Октябрь 2019, 21:15

Восемь из 10 родителей запрещают детям соцсети и вот почему

9 Октябрь 2019, 20:45

Движение блокировано: серьезное ДТП произошло на трассе

9 Октябрь 2019, 20:15

Как вернуть деньги, украденные мошенниками с карты «Сбербанка»

9 Октябрь 2019, 20:00

Какие рыба и икра опасны, объяснили в Роскачестве

9 Октябрь 2019, 19:45

Водители придумали, как обмануть дорожные камеры ГИБДД

9 Октябрь 2019, 19:30

Названы пять жестких разводов инспекторов ГИБДД

9 Октябрь 2019, 19:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Российским депутатам запретили ездить в США

флаг сша

Парламентарии Госдумы перестанут ездить в Штатах из-за ситуации с Ингой Юмашевой, прибывшей на форум в Соединенные Штаты и подвергнутой часовому допросу со стороны принимающего государства, сообщает DEITA.RU.

Депутат Госдумы Инга Юмашева накануне прибыла в США. Целью визита было посещение форума под название «Диалог Форт-Росс». Однако в аэропорту прилета к ней подошли представители спецслужб США, отобрали документы, после чего беседовали на протяжении около часа, задавая неудобные вопросы.

На данный момент советник главы Госдумы Анастасия Кашеварова заявила, что поездки в США парламентариев приостановлены. Они могут возобновиться только после того, как Вашингтон принесет извинения.

Ранее прошла информация о том, что спустя три месяца после скандала в Тбилиси и запрета на полеты российских авиалайнеров в Грузию начались разговоры о возобновлении авиасообщения.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

Здесь первыми введут электронные трудовые книжки

Супругу Доренко обвинили в смерти мужа

Под шумок о Курилах один остров уже отдали

Популярное

Ответ на скандал: Россия не пустит США в страну

«Просто в шоке» — выдержка из школьного учебника разгневала россиян

Возраст получения пенсий снижен в России

Распродажа товаров сгоревшего ТЦ начнется на этой неделе
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...