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Российским депутатам запретили ездить в США
Парламентарии Госдумы перестанут ездить в Штатах из-за ситуации с Ингой Юмашевой, прибывшей на форум в Соединенные Штаты и подвергнутой часовому допросу со стороны принимающего государства, сообщает DEITA.RU.
Депутат Госдумы Инга Юмашева накануне прибыла в США. Целью визита было посещение форума под название «Диалог Форт-Росс». Однако в аэропорту прилета к ней подошли представители спецслужб США, отобрали документы, после чего беседовали на протяжении около часа, задавая неудобные вопросы.
На данный момент советник главы Госдумы Анастасия Кашеварова заявила, что поездки в США парламентариев приостановлены. Они могут возобновиться только после того, как Вашингтон принесет извинения.
Ранее прошла информация о том, что спустя три месяца после скандала в Тбилиси и запрета на полеты российских авиалайнеров в Грузию начались разговоры о возобновлении авиасообщения.
Екатерина Брязгунова