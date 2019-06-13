Из российских магазинов могут исчезнуть табак и алкоголь, сообщает DEITA.RU.

Минздрав положительно отнесся к идее о создании специализированных торговых точек, в которых будет продаваться только табачная и алкогольная продукция. Войти в такие магазины граждане, не достигшие совершеннолетия, не смогут.

Как пишут «Известия», представителям Федеральной антимонопольной службы и Минэкономразвития проект закона не понравился. Ознакомившись с ним, чиновники заключили, что данная мера негативно скажется на некоторых магазинах и, более того, может повлечь закрытие ряда торговых точек.

Стоит отметить, что инициатива принадлежит депутатам Государственной Думы. При разработке проекта они отталкивались от того, что такая практика положительно показала себя в странах Скандинавии.

Екатерина Брязгунова